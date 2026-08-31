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Premier League

Durchbruch: 50 Millionen für Balogun

von David Hamza
Folarin Balogun @Maxppp

Folarin Balogun (25) wird wohl in Kürze beim FC Everton unterschreiben. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist sich der Premier League-Klub mit der AS Monaco einig geworden.

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Everton zahle für den US-amerikanischen Mittelstürmer eine Sockelablöse von 45 Millionen Euro, fünf weitere Millionen können an Boni folgen. Monaco hatte Balogun vor drei Jahren für 30 Millionen Euro vom FC Arsenal geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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