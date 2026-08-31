Premier League
Durchbruch: 50 Millionen für Balogun
@Maxppp
Folarin Balogun (25) wird wohl in Kürze beim FC Everton unterschreiben. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist sich der Premier League-Klub mit der AS Monaco einig geworden.
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Everton zahle für den US-amerikanischen Mittelstürmer eine Sockelablöse von 45 Millionen Euro, fünf weitere Millionen können an Boni folgen. Monaco hatte Balogun vor drei Jahren für 30 Millionen Euro vom FC Arsenal geholt.
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