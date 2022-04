Tottenham: Mancini als Conte-Nachfolger?

Tottenham Hotspur bereitet sich auf den Fall vor, dass Antonio Conte nach der Saison das Weite sucht. Der englische ‚Telegraph‘ nennt als möglichen Nachfolger Roberto Mancini, der mit der italienischen Nationalmannschaft zunächst Europameister wurde und dann in der WM-Qualifikation scheiterte. Als weiterer Kandidat wird Graham Potter von Brighton & Hove Albion gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entscheidend wird sein, wie es für Mancini in Italien weitergeht. „Ich will immer noch in Azurblau sein“, versicherte der Trainer am gestrigen Freitag dem ‚Corriere dello Sport‘. Conte selbst lies seine Spurs-Zukunft zuletzt offen: „Am Ende der Saison werden wir mit dem Verein sprechen, um die beste Lösung für alle zu finden. Ich genieße es sehr in Tottenham, dann werden wir sehen. Man darf nicht vergessen, dass ich gerne Ehrgeiz habe, ich möchte um Trophäen kämpfen – nicht nur um den sechsten oder achten Platz.“