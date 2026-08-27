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Bochum gibt Sissoko ab

Ibrahim Sissoko bricht seine Zelte beim VfL Bochum dauerhaft ab und wechselt in die Türkei. Der 30-jährige Mittelstürmer schließt sich dem Zweitligisten Muglaspor an.

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