Bochum gibt Sissoko ab
Ibrahim Sissoko bricht seine Zelte beim VfL Bochum dauerhaft ab und wechselt in die Türkei. Der 30-jährige Mittelstürmer schließt sich dem Zweitligisten Muglaspor an.
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#meinVfL hat Ibrahim #Sissoko an Muğlaspor in die 1. Lig, der zweithöchsten Spielklasse in der Türkei, transferiert. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) August 27, 2026
Viel Erfolg für die Zukunft, Ibra! pic.twitter.com/xPWy2CieXZ
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