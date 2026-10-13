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United spricht mit möglichem Carrick-Nachfolger

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttomercatoweb.com
1 min.
Antonio Conte lautstark an der Seitenlinie @Maxppp

Michael Carrick muss sich bei Manchester United offenbar Sorgen um seinen Job machen. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, sprechen die Red Devils bereits mit Antonio Conte über die Nachfolge des englischen Übungsleiters. Der exzentrische Italiener ist seit diesem Sommer ohne Verein. Zuvor hatte er zwei Jahre lang die SSC Neapel trainiert und unter anderem den Scudetto gewonnen.

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Carrick, der den Manchester-Klub in der vergangenen Saison noch in die Champions League-Ränge geführt hatte, droht seinen Kredit aus der Vorsaison komplett zu verspielen. Nach sechs Spieltagen rangiert United mit lediglich sechs Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Der 45-Jährige darf vorerst noch weiter im Amt bleiben, doch aufgrund des verpatzten Saisonstarts wird die Kritik immer lauter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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