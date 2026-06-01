Die WM kann kommen | Vini-Abnehmer gefunden?

Nächste Nagelsmann-Entschuldigung fällig

Das 4:0 im Testspiel gegen Finnland war zwar keine absolute Glanzleistung der deutschen Nationalmannschaft, doch immerhin ein sehr ordentlicher Auftritt, der Lust auf mehr macht. „So können wir zur WM fliegen“, konstatiert die ‚Bild‘ und hebt vor allem zwei Gewinner aus der Partie hervor, die ordentlich Eigenwerbung betreiben konnten. Der erste ist Lennart Karl (18): „Mit dem Bayern-Juwel haben wir einen neuen Wirbelwind, der uns endlich wieder richtig Laune macht: unbekümmert, quirlig, schnell, kreativ und voller Tatendrang.“ Der zweite Deniz Undav (29): „Der Stuttgarter trifft als Sturm-Vertreter für den gesetzten Kai Havertz gegen Finnland doppelt. Und zeigt, dass er trotz zuletzt großer Diskussionen das Zeug für die Startelf hat.“

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Auch die ‚Süddeutsche Zeitung‘ lobt den Auftritt des VfB-Angreifers: „Einfach mal die Debatten aus der Vergangenheit vergessen, im Sinne der Nation? Das kann man vor den Mikrofonen erklären, was sowohl Julian Nagelsmann als auch Deniz Undav zuletzt nach den Scharmützeln im März gelang. Man kann aber auch auf dem Spielfeld die Themen klären: Undav nämlich spielte statt Nick Woltemade in der Startelf und machte seine Sache in all den Disziplinen sehr gut, die der Bundestrainer noch kritisiert hatte.“ ‚Spox‘ richtet sich gar direkt an den Bundestrainer: Undav habe gezeigt, „dass er der perfekte Stürmer für diese DFB-Elf in allen Lebenslagen wäre. Nach dieser Leistung wäre eigentlich eine weitere Entschuldigung an ihn fällig.“

Nicht nur United ist dran

Nach einer skandalbehafteten und wenig erfolgreichen Saison ist die Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid weiter ungeklärt. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2027 aus, bisher konnten sich Klub und Spieler nicht auf eine Verlängerung einigen. Wegen der Attitüde des Brasilianers mehren sich kritische Stimmen in und um Real, zudem steht mit José Mourinho ein designierter neuer Cheftrainer im Raum, mit dem sich Vinicius dem Vernehmen nach nicht gut versteht.

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‚TeamTalk‘ bringt nun einen möglichen Abnehmer für den Dribbler ins Spiel. Manchester United sei ein „ernstzunehmender Kandidat“ für die Verpflichtung von Vinicius in diesem Sommer. Die Red Devils haben dem Bericht zufolge bereits Kontakt aufgenommen, ebenso wie der FC Arsenal, Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea. In Real-Präsident Florentino Pérez hat Vinicius jedoch einen prominenten Fürsprecher, der gegenüber ‚El País‘ erklärt: „Es ist noch Zeit. Ich würde mich freuen, wenn er für immer bleiben würde. Wissen Sie, wer ihn nicht mag? Diejenigen, die keine Real-Madrid-Fans sind.“