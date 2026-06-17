Ronaldo als Bremsklotz? Die spannende WM-Elf von Portugal

Der amtierende Nations League-Sieger konnte in der WM-Qualifikation nicht ganz so sehr überzeugen wie gewohnt. Gegen Irland gab es einen Zittersieg und eine Niederlage (1:0/0:2) und auch im Heimspiel gegen Ungarn (2:2) musste Portugal Federn lassen. Ebensowenig sorgten die letzten Testspiele vor dem Turnier gegen Chile und Nigeria (jeweils 2:1) für Euphorie im Land. Dennoch muss man Portugal auch in diesem Jahr wieder zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählen.

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Vieles steht und fällt mit dem berühmtesten Namen im Kader. Auch mit 41 Jahren ist Cristiano Ronaldo noch nicht müde und möchte sich endlich den Traum vom WM-Titel erfüllen. Doch der Altstar hat seinen Zenit längst hinter sich und sieht sich nicht nur aus der Heimat vielen kritischen Stimmen ausgesetzt, wo er nach den jüngsten Auftritten des Nationalteams eher als Bremsklotz wahrgenommen wird.

Dabei hat Portugal wirklich riesiges Potenzial. Das Mittelfeld um Bruno Fernandes (31), João Neves (21) und Vitinha (26) gehört zu den stärksten aller Teilnehmer. Die Abwehrkette ist mit Nuno Mendes (23), Gonçalo Inácio (24), Rúben Dias (29) und João Cancelo (32) extrem gut besetzt. Dias muss allerdings beim Auftaktspiel gegen Kongo am heutigen Mittwoch (19 Uhr) noch angeschlagen passen.

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Torwart Diogo Costa (26) ist zudem ein starker Rückhalt. Lediglich in der Offensive stellt sich die Frage, wie leistungsfähig Ronaldo ist – und ob er sich zum Wohle der Mannschaft und für den Teamerfolg auch zurücknehmen würde, falls es nicht gut laufen sollte. Das könnte auch für Trainer Roberto Martínez zu einer echten Zwickmühle werden.

Der WM-Kader von Portugal

So könnte Portugal spielen