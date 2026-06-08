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Bundesliga

Zwei Interessenten: Diehl forciert VfB-Abflug

So richtig konnte Justin Diehl beim VfB Stuttgart noch nicht Fuß fassen. Andernorts will der Angreifer seine Karriere wieder ankurbeln.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Justin Diehl mit dem Ball am Fuß @Maxppp

2024 war Justin Diehl ablösefrei vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart gewechselt. Von Chefcoach Sebastian Hoeneß wurde der vielversprechende Außenstürmer seitdem neunmal eingesetzt (ein Tor, eine Vorlage) – allerdings kein einziges Mal in der abgelaufenen Spielzeit.

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Diehl wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, fand zuletzt aber immerhin im Einsatz für die Zweitvertretung in Liga drei wieder seinen Rhythmus. Jetzt steht auch sein Plan für die kommende Saison.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge strebt Diehl eine Leihe in die 2. Bundesliga oder ins Ausland an, um dort mehr Selbstvertrauen zu sammeln und sich für eine Zukunft bei den VfB-Profis zu empfehlen.

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Zwei Interessenten haben schon angebissen: Neben dem 1. FC Magdeburg bekundet auch Hannover 96 Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem deutschen U20-Nationalspieler, berichtet die ‚Bild‘ weiter. In Bad Cannstatt steht der Rechtsfuß noch bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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