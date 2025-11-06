Leipzig: Der Plan mit Baku

Ridle Baku muss weiter überzeugende Leistungen zeigen, um sich für eine Verlängerung bei RB Leipzig zu empfehlen. Der aktuelle Vertrag des Rechtsverteidigers läuft 2027 aus, noch sind laut dem ‚kicker‘ keine Zukunftsgespräche anberaumt. Das Blatt geht jedoch davon aus, dass diese Anfang des kommenden Jahres folgen könnten, wenn Baku weiterhin gut performt.

Der 27-Jährige war Anfang des Jahres für rund 4,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg an den Cottaweg gewechselt. Dank seiner guten Leistungen wurde er zuletzt auch wieder in die Nationalmannschaft berufen.