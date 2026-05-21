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Erster HSV-Neuzugang besteht Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Kofi Amoako für Dynamo im Einsatz @Maxppp

Dem Wechsel von Kofi Amoako zum Hamburger SV steht nichts mehr im Wege. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der defensive Mittelfeldspieler am Donnerstag erfolgreich seinen Medizincheck absolviert. Am Freitag soll der 21-Jährige einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben.

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Amoako, an dem auch andere Klubs wie der FSV Mainz 05 und Leeds United dran waren, wechselt von Dynamo Dresden zu den Hanseaten. Der HSV zieht die Ausstiegsklausel im Kontrakt des deutschen U20-Nationalspielers in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Bei den Rothosen ist Amoako der erste Sommerneuzugang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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