Chelsea & Bayern kassieren Millionen-Nachschlag

Der FC Chelsea und der FC Bayern dürfen sich auf Nachzahlungen freuen. Durch den Titelgewinn von Al Nassr in der Saudi Pro League werden laut ‚Arriyadiyah‘ für die Transfers von João Félix (26) und Kingsley Coman (29) Boni in Höhe von insgesamt sechs Millionen Euro fällig.

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Den deutlich größeren Anteil erwirtschaftet allerdings der portugiesische Nationalspieler. Chelsea erhält fünf Millionen Euro vom Wüstenklub, die Bayern dürfen sich immerhin noch auf eine Million freuen.