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Ligue 1

Brisanter Wechsel für Paraguay-Rüpel Galarza?

von Dominik Sandler - Quelle: RTI
1 min.
Matías Galarza gegen Frankreich @Maxppp

Kurz nach dem Aus mit Paraguay bei der Weltmeisterschaft könnte es Matías Galarza in die französische Ligue 1 ziehen. Wie die Sportagentur ‚RTI‘ berichtet, verhandelt der 24-Jährige mit Racing Straßburg über einen Transfer. Der zentrale Mittelfeldspieler soll Straßburg als nächste Station favorisieren. Auch dem FC Getafe wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

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Bei der WM fiel der Spieler von River Plate mehrfach mit Provokationen und üblen Fouls negativ auf und zog den Unmut der französischen Fans auf sich. So provozierte er unter anderem die Gelbe Karte für Michael Olise (24), die die FIFA trotz französischen Einspruchs nicht annullierte. Gegen die Équipe Tricolore kam Galarza wie durch ein Wunder ohne Verwarnung davon.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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