Schalke: Karius-Entscheidung gefallen

Loris Karius steht dem FC Schalke im womöglich entscheidenden Spiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen Fortuna Düsseldorf am heutigen Samstag (20.30 Uhr) zur Verfügung. Dies geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor, wonach der 32-jährige Schlussmann trotz der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes im Tor der Knappen stehen kann.

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Mit einem Sieg gegen die Fortuna würden die Königsblauen bereits drei Spieltage vor Schluss die Rückkehr ins Fußballoberhaus perfekt machen. Derzeit führt S04 das Tableau der 2. Bundesliga mit sechs Punkten Vorsprung auf den SC Paderborn an. Karius steht seit 2024 im Gehäuse der Schalker und gehört zu den absoluten Leistungsträgern in der laufenden Saison. In 28 Ligaspielen hielt der einstige Keeper des FC Liverpool seinen Kasten elfmal sauber.