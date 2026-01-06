Amorim rastet aus | Osimhen geht auf Mitspieler los

Kernschmelze bei Amorim

Die Entlassung von Rúben Amorim bei Manchester United am gestrigen Montag kam in der Nachbetrachtung wenig überraschend, zu dürftig waren die sportlichen Leistungen der Red Devils unter der Leitung des portugiesischen Coaches. Wie der ‚Telegraph‘ jedoch berichtet, war Amorim bereits vor seiner letzten Partie, einem mageren 1:1-Unentschieden am Sonntagabend gegen Aufsteiger Leeds United, ein „toter Mann“. Die Entlassung sei da längst beschlossen gewesen – nämlich schon am Freitag. Bei einem konstruktiven Treffen mit United-Sportdirektor Jason Wilcox sei der Trainer „explodiert“.

Thema war die sportliche Weiterentwicklung und ein möglicher System-Wechsel weg von Amorims favorsiertem 3-4-3, das noch immer nicht funktionierte. Die Folge: „Amorim ist komplett ausgerastet. Für die Führungsriege, darunter auch Geschäftsführer Omar Berrada, die das Gefühl hatte, Amorim durch dick und dünn unterstützt zu haben, war das Maß voll“. Amorim selbst sei laut ‚Sky Sports‘ von der Entscheidung nicht überrascht worden, habe die Mitteilung nach dem Wortgefecht „erwartet“. Er wolle „seinen Prinzipien treu bleiben und hofft darauf, seine Trainerkarriere bald wieder aufnehmen zu können“.

Mega-Zoff beim Afrika-Cup

Nach einer sehr überzeugenden Gruppenphase mit drei Siegen in drei Spielen und dem deutlichen Sieg gegen Mosambik (4:0) im Achtelfinale am gestrigen Montagabend gilt Nigeria als einer der großen Favoriten auf den Gewinn des Afrika-Cups. Grund zur Freude? Anscheinend nicht für Victor Osimhen. Der 27-jährige Angreifer von Galatasaray geriet in der 63. Minute beim Stand von 3:0 mit Teamkollege Ademola Lookman (28/Atalanta Bergamo) aneinander und schrie ihn wütend an. „Versuch das nicht noch einmal“, soll Osimhen wiederholt gerufen haben, berichtet die nigerianische Zeitung ‚Punch‘.

Zuvor hatte Lookman eine aussichtsreiche Chance liegengelassen, bei der er den Ball auch auf Osimhen hätte querlegen können. Dieser war in der Folge kaum zu beruhigen und musste von Kapitän Wilfred Ndidi (29) zurückgehalten werden. Noch immer wütend verlangte Osimhen seine Auswechslung und wurde von den Fans mit lauten Buhrufen bedacht, als er kurz darauf durch Moses Simon (30) ersetzt wurde.