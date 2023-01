Belgien: Henry drängt auf Trainerposten

Thierry Henry strebt den offenen Trainerposten als belgischer Nationalcoach an. Wie die ‚Het Laatste Nieuws‘ berichten, hat der ehemalige Weltklassestürmer den die Verbandsspitze formlos über sein Interesse an dem Job in Kenntnis gesetzt. Der 45-Jährige ist aktuell noch offiziell Assistenztrainer der Roten Teufel. Zuvor war Henry bereits von 2016 bis 2018 in gleicher Funktion tätig gewesen.

Nach der Weltmeisterschaft in Katar hatte Headcoach Roberto Martínez nach insgesamt sechs Jahren an der Seitenlinie seinen Posten geräumt. Belgiens goldene Generation um Eden Hazard, Romelu Lukaku und Kevin de Bruyne konnte der Spanier in seiner Amtszeit zu keinem Titel führen. Als Nachfolger brachte der belgische Fernsehsender ‚RTBF‘ zuletzt neben Henry auch Philippe Clement (AS Monaco) und Vincent Kompany (FC Burnley) ins Spiel.

