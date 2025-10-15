Menü Suche
Nach langer Sperre: Spurs holen Paratici zurück

von Dominik Sandler - Quelle: tottenhamhotspur.com
Paratici denkt nach @Maxppp

Nach zweieinhalb Jahren ohne Verein kehrt Fabio Paratici zu Tottenham Hotspur zurück. Wie die Spurs mitteilen, wird der Italiener künftig gemeinsam mit Johan Lange die Geschicke als Sportdirektor leiten. Paratici war in dieser Tätigkeit zwischen 2021 und 2023 schon einmal bei den Spurs angestellt, wurde dann aber für zweieinhalb Jahre gesperrt und musste sein Amt niederlegen.

Tottenham Hotspur unveils new men’s football leadership structure.

Read the full statement ⬇️
Der Grund für seine lange Sperre war seine Amtszeit bei Juventus Turin zwischen 2010 und 2021. Er war in den Skandal um die Alte Dame verwickelt, er und seine Mitstreiter hätten damals die Geschäftsbücher mit falschen Angaben beschönigt und so auch die Börse getäuscht, so der Vorwurf – Paratici hatte dies immer abgestritten. Vor zwei Jahren wurde Juve sportlich mit einem Punktabzug von zehn Zählern bestraft.

