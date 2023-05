BVB- und Bayern-Flirt: Kudus forciert Ajax-Abschied

Dieses Jahr will Mohammed Kudus es wissen. Seit 2020 läuft der ghanaische Offensivspieler für Ajax Amsterdam auf. Doch für Kudus ist der niederländische Topklub schon etwas länger nicht mehr die gewollte Bühne. Im vergangenen August, genauer gesagt am Deadline Day, versuchte Kudus, einen Transfer zum FC Everton zu erzwingen.

Der 22-Jährige hatte sich bereits mit den Toffees geeinigt. Doch Ajax wollte nach den Abgängen von Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller und Noussair Mazraoui nicht den nächsten Leistungsträger ziehen lassen. Und so musste Kudus zähneknirschend die Entscheidung von Ajax akzeptieren. Fast eine Saison später kann man sagen, dass es zum Glück so kam.

Denn inzwischen hat Kudus bei Ajax seine feste Position auf Rechtsaußen gefunden. Der umgeschulte Mittelfeldspieler absolvierte 44 Pflichtspiele, erzielte 18 Tore und legte sechs Treffer direkt auf. Everton hingegen hat eine Horror-Saison hinter sich und kämpft um den Klassenerhalt. Seinen Wunsch nach einem Klubwechsel hat Kudus laut ‚The Athletic‘ aber längst nicht begraben.

Auch BVB & Bayern waren dran

Seinen bis 2025 laufenden Vertrag will der dribbelstarke Linksfuß nicht verlängern. Im April blockte der Youngster Vertragsgespräche mit Ajax ab und setzte den Klub laut ‚The Athletic‘ in Kenntnis, den Verein diesen Sommer verlassen zu wollen. Die Liste der möglichen Interessenten ist prominent.

Nach wie vor schauen Manchester United, der FC Arsenal und Newcastle United genauer in Richtung Amsterdam. In der Vergangenheit wurde Kudus aber auch mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Umgerechnet rund 50 Millionen Euro Ablöse wären dem Bericht zufolge nötig, um Ajax zu einem Verkauf zu bewegen. Klar ist, diesen Sommer sind andere Kaliber als Everton im Rennen.