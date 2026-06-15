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Premier League

Gvardiol vor der Unterschrift

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano | Sky
Josko Gvardiol jubelt für Manchester City @Maxppp

Manchester City sticht im Poker um Josko Gvardiol (24) sämtliche Interessenten aus. Laut ‚Sky‘ und Fabrizio Romano wird der Innenverteidiger seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis 2031 verlängern. Damit einhergehend erhält Gvardiol eine Gehaltserhöhung.

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In den vergangenen Wochen streckten der FC Bayern, Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach dem ehemaligen Leipziger aus. Der kroatische Nationalspieler war vor drei Jahren für 90 Millionen Euro von RB nach Manchester gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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