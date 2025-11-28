Kompany: „Mannschaft macht mich glücklich“

Die jüngste 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal tut der guten Laune beim FC Bayern keinen Abbruch. Auf der Vereinswebsite wird Trainer Vincent Kompany wie folgt zitiert: „Ich arbeite in einem tollen Umfeld, mit Menschen, die mich fordern und mit denen ich offen sprechen kann. Und ich habe eine Mannschaft, die mich glücklich macht.“

Der 39-Jährige hat erst kürzlich seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2029 verlängert. Seit seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren hat er in München eine stabile Mannschaft geformt, der Punkteschnitt von 2,33 Punkten pro Partie kann sich nach 75 Spielen an der Seitenlinie sehen lassen. „Wenn eine Mannschaft hart arbeitet, kann sie mich kaum enttäuschen – und diese Mannschaft hat immer gearbeitet, auch nach Niederlagen“, so der Belgier über sein Team.