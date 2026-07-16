Paris behält Coppola
Diego Coppola (22) schließt sich nach seiner Leihe nun endgültig dem FC Paris an. Die Franzosen verkünden die Festverpflichtung des Innenverteidigers von Brighton & Hove Albion. Der italienische Nationalspieler unterschreibt bis 2031.
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Diego Coppola est 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 Parisien ! 💙— Paris FC (@ParisFC) July 16, 2026
Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la signature du défenseur central, en provenance de @OfficialBHAFC.
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