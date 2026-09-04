Sacha Boey (25) wurde überraschenderweise für den Champions League-Kader des FC Bayern nominiert. Der eigentlich aussortierte Rechtsverteidiger findet sich im 24-köpfigen Aufgebot der Münchner wieder, die am Donnerstag (21 Uhr) gegen den FK Bodö/Glimt in die Königsklassen-Saison starten.

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Boey sollte den FCB im frisch abgelaufenen Wechselfenster unbedingt verlassen, wurde schon nicht mehr für die Mannschaftsfotos berücksichtigt. Jetzt darf sich der Franzose womöglich doch wieder Hoffnungen auf Einsätze machen. Übrigens: Lennart Karl (18) hat es nicht in den A-Kader geschafft, er dürfte aber regelmäßig über die sogenannte B-Liste mit dabei sein.