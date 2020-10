Regensburg vor Opoku-Leihe

Jahn Regensburg steht vor der Verpflichtung von Aaron Opoku vom Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich die Leihe des 21-jährigen Außenbahnspielers „vor dem Abschluss“. Es gebe lediglich letzte Details zu klären. Unter Daniel Thioune kommt der gebürtige Hamburger kaum zum Zug und stand beim 4:3-Sieg über den SC Paderborn zuletzt nicht im Spieltagskader.

Die Rothosen wollen Opoku daher mehr Spielzeit verschaffen. In der vergangenen Spielzeit lief der Linksfuß für Hansa Rostock in der dritten Liga auf und konnte mit fünf Treffern sowie sechs Assists in 33 Einsätzen überzeugen. Nun soll sich der Youngster eine Liga höher behaupten. Beim HSV läuft der Vertrag des Linksaußen noch bis 2024.