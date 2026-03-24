Salahs bewegende Abschiedworte

Im Sommer trennen sich die Wege von Mohamed Salah und dem FC Liverpool. Der 33-jährige Angreifer verabschiedet sich in einer Videobotschaft mit emotionalen Worten von den Fans der Reds: „Ich konnte mir nie vorstellen, was für einen großen Bestandteil der Klub, die Stadt und die Menschen in meinem Leben haben würden. Liverpool ist mehr als nur ein Fußballverein. Es ist Leidenschaft, es ist Geschichte.“

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Außerdem betont der ägyptische Nationalspieler seine Verbundenheit zur Stadt, zum Verein und zu den Anhängern: „Ich habe nicht genügend Worte für die Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Dieser Klub wird immer Heimat sein.“ Das bevorstehende Ende nach der laufenden Spielzeit gaben der Profi und der LFC am Dienstagabend gemeinsam bekannt.