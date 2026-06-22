Klare Meinung: Olise ist unverkäuflich

Mit einer offiziellen Mitteilung wollte Real Madrid den Gerüchten über das Interesse an Michael Olise den Wind aus den Segeln nehmen. Parallel dazu betonte das Management des FC Bayern, dass der französische Flügelstürmer nicht zum Verkauf steht. So richtig hat das allerdings nicht geklappt, die Gerüchteküche brodelt weiter. Die FT-User sehen Olise trotzdem in der kommenden Saison in München.

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Ab welcher Summe sollte der FC Bayern Michael Olise verkaufen? 80-100 Millionen Euro Ab 150 Millionen Euro Über 200 Millionen Euro Olise ist unverkäuflich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Von 17992 Teilnehmern an einer Umfrage sind 63 Prozent der Meinung, dass der 24-Jährige keinen Preis hat und absolut unverkäuflich ist. Etwas verhandlungsbereiter zeigen sich 30 Prozent der Leser. Bei Offerten über 200 Millionen Euro wäre ein Verkauf für sie gerechtfertigt. Nur fünf (Ab 150 Millionen Euro) respektive drei Prozent (80-100 Millionen Euro) würden den Nationalspieler sogar günstiger abgeben.