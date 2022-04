Mainz 05 erreicht Offerte für St. Juste

Nach drei Jahren am Bruchweg steht für Jeremiah St. Juste im Sommer wohl der nächste Karriereschritt an. Vor wenigen Tagen berichtete die ‚Bild‘, dass Sporting Lissabon der „heißeste Interessent“ sei und in Kürze zu Verhandlungen in Mainz erwartet wird. Der Delegation voraus eilt offenbar ein erstes konkretes Angebot.

Wie die portugiesische Sportzeitung ‚A Bola‘ berichtet, gehen die Leãos mit einer Offerte in Höhe von 7,5 Millionen Euro in die Verhandlungen mit Mainz 05. Eine erste – aber mit Sicherheit noch nicht ausreichende Summe.

Denn laut ‚Bild‘-Informationen fordern die Rheinhessen eine zweistellige Millionensumme, sprich mindestens zehn Millionen Euro. Sollten die Zahlen zutreffend sein, liegen die Parteien aber nicht mehr allzu weit auseinander.

St. Juste steht in Mainz noch bis 2023 unter Vertrag, fällt aktuell aber zum zweiten Mal in dieser Spielzeit mit einer Schulterverletzung aus.