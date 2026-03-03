Verletzung: Al Nassr gibt Ronaldo-Update

Al Nassr muss einige Zeit auf Cristiano Ronaldo verzichten. Der saudi-arabische Klub bestätigt, dass sich der 41-jährige Weltstar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und sich bereits in der Reha befindet.

Die genaue Diagnose sowie die prognostizierte Ausfallzeit des Angreifers lässt Al Nassr offen. Verletzt hatte sich Ronaldo gegen Al Fayha am Samstag (3:1) zehn Minuten vor Spielende.