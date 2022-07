Monaco beschäftigt sich mit Soumaré

Nach den Abgängen von Aurélien Tchouameni (22/Real Madrid) und Cesc Fàbregas (35/vereinslos) sucht die AS Monaco nach Verstärkung für das Mittelfeld. Diese wurde laut ‚The Athletic‘ in Boubakary Soumaré gefunden. Dem Bericht zufolge sind die Monegassen an einer Leihe interessiert. Der 23-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2026 unter bei Leicester City Vertrag.

Soumaré war erst im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 17 Millionen Euro vom OSC Lille zu den Foxes gewechselt, konnte sich in seiner ersten Saison aber nicht nachhaltig durchsetzen. In der Premier League kam er 19 Mal zum Einsatz. Da der englische Meister von 2016 Orkun Kökcü (21) von Feyenord Rotterdam auf dem Zettel haben soll, werden die Chancen auf Einsatzminuten in der nächsten Saison kaum größer werden.