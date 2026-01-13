Milan-Doppelschlag beim FC Bayern?

Das Interesse des AC Mailand an Bayern-Innenverteidiger Min-jae Kim (29) ist verbrieft. Der Südkoreaner wäre aber eher ein Thema für den Sommer, vorerst will Kim trotz unregelmäßiger Startelfeinsätze in München bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Dayot Upamecano (27) vor einer Verlängerung steht und die Bayern sich zudem intensiv mit Marc Guéhi (25/Crystal Palace) befassen, könnte ein Kim-Abschied zur nächsten Saison ein konkretes Thema werden. Milan stünde bereit.

Im Visier befindet sich neben Kim jetzt auch Leon Goretzka (30). Laut Gianluca Di Marzio wollen die Rossoneri den Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei nach Italien holen. Erste Informationen soll sich der Tabellenzweite der Serie A eingeholt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf ein Goretzka-Schnäppchen lauern allerdings nicht nur die Mailänder. Gerüchte kursierten in den vergangenen Wochen unter anderem auch um Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, die SSC Neapel, Fenerbahce und den FC Barcelona.

Oder kommt es doch noch zur Verlängerung bei Bayern? Wohl nur, wenn Goretzka deutliche Gehaltseinbußen hinnimmt. Sportvorstand Max Eberl wollte einen Verbleib am Sonntag jedenfalls nicht kategorisch ausschließen: „Man redet und dann schaut man, was dabei rauskommt.“