BVB bangt um Meunier

Borussia Dortmund muss womöglich auf Thomas Meunier verzichten. Am heutigen Donnerstag wurde der belgische Rechtsverteidiger mit Krücken gesichtet. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge handelt es sich um eine Oberschenkelverletzung, zugezogen in der Trainingseinheit am Vormittag.

Die offizielle Diagnose steht noch aus, der Einsatz der Gehhilfen lässt allerdings nichts Gutes vermuten. Schon im Herbst fehlte Meunier den Schwarz-Gelben wochenlang mit einem Jochbeinbruch. Nun droht kurz vor dem Wiederanpfiff der Saison die nächste Pause.

