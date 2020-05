Yoane Wissa weckt offenbar Interesse in Deutschland und England. ‚Téléfoot‘ zufolge haben der FC Augsburg, Mainz 05 und der 1. FC Köln ein Auge auf den Linksaußen geworfen. Zudem seien West Bromwich Albion, der FC Fulham, der FC Watford und der FC Southampton an Wissa dran.

Der 23-Jährige kommt in dieser Saison auf 16 Tore und fünf Assists in 30 Pflichtspielen für den FC Lorient. Beim Tabellenführer der französischen Ligue 2 strebt man eine Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrags an.