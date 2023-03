HSV-Talent nach Barcelona?

Offensivspieler Saido Balde ist gerade einmal 14 Jahre alt, dessen ungeachtet befindet sich das Talent des Hamburger SV bereits auf dem Radar der europäischen Elite. Besonders ein spanisches Schwergewicht soll um die Dienste des Nachwuchsprofis buhlen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, beobachtet der FC Barcelona die Entwicklung von Balde. Dem Artikel zufolge möchten die Katalanen den Jungspund in ihre berühmte Nachwuchsakademie La Masia einladen.

Gemäß der Fifa-Statuten darf Barça den Youngster allerdings erst einladen, sobald dieser seinen 15. Geburtstag gefeiert hat. Ebenjenen feiert Balde im Juni dieses Jahres. Es ist also gut möglich, dass die Verantwortlichen der Spanier im Sommer aufs Gaspedal drücken.

Weitere Klubs auf der Lauer?

Im Werben um das HSV-Talent droht den Blaugrana namhafte Konkurrenz. In der Vergangenheit sollen sich auch Borussia Dortmund, Benfica Lissabon und Paris St. Germain mit dem Hamburger beschäftigt haben.

Bei den Rothosen steht das Offensiv-Juwel noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag. Ein Verbleib an der Elbe ist noch nicht vom Tisch. Die Hamburger möchten die Zusammenarbeit gerne ausdehnen, entsprechende Gespräche finden laut der ‚Bild‘ Ende März statt.

Der 14-Jährige fühle sich grundsätzlich wohl, ihm sei jedoch wichtig, sich zeitnah in höheren Jahrgängen beweisen zu können. In der laufenden Saison der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost stand Balde für den Zweitligisten bislang 16 Mal auf dem Rasen und war an sieben Treffern direkt beteiligt (drei Tore, vier Vorlagen).