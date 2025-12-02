HSV: Jahr für Glatzel gelaufen

Robert Glatzel wird dem Hamburger SV dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der HSV offiziell mitteilt, hat sich der Stürmer beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Zu dem Ergebnis kamen medizinische Untersuchungen im Athleticum am Volkspark.

Glatzel stand beim Heimsieg der Rothosen gegen die Schwaben erstmals in dieser Saison in der Startelf und betrieb dank seines Treffers zum 1:0 hierbei ordentlich Eigenwerbung. Nach 34 Spielminuten musste der 31-Jährige jedoch angeschlagen ausgewechselt werden.