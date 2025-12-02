Menü Suche
HSV: Jahr für Glatzel gelaufen

von Leon Morsbach
Robert Glatzel im HSV-Trikot @Maxppp

Robert Glatzel wird dem Hamburger SV dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der HSV offiziell mitteilt, hat sich der Stürmer beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Zu dem Ergebnis kamen medizinische Untersuchungen im Athleticum am Volkspark.

Hamburger SV
Update zu Robert #Glatzel: Unsere Nummer 9 hat sich im Heimspiel gegen den @VfB einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und kann im Jahresendspurt leider nicht mitwirken. ☹️

Like = Gute Besserung, Bobby! 🍀

Zur Meldung 👉

#nurderHSV
Glatzel stand beim Heimsieg der Rothosen gegen die Schwaben erstmals in dieser Saison in der Startelf und betrieb dank seines Treffers zum 1:0 hierbei ordentlich Eigenwerbung. Nach 34 Spielminuten musste der 31-Jährige jedoch angeschlagen ausgewechselt werden.

