HSV: Jahr für Glatzel gelaufen
Robert Glatzel wird dem Hamburger SV dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der HSV offiziell mitteilt, hat sich der Stürmer beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Zu dem Ergebnis kamen medizinische Untersuchungen im Athleticum am Volkspark.
Hamburger SV @HSV – 10:17
Update zu Robert #Glatzel: Unsere Nummer 9 hat sich im Heimspiel gegen den @VfB einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und kann im Jahresendspurt leider nicht mitwirken. ☹️Bei X ansehen
Glatzel stand beim Heimsieg der Rothosen gegen die Schwaben erstmals in dieser Saison in der Startelf und betrieb dank seines Treffers zum 1:0 hierbei ordentlich Eigenwerbung. Nach 34 Spielminuten musste der 31-Jährige jedoch angeschlagen ausgewechselt werden.
