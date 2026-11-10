Bei Werder Bremen sind für den Moment keine großen Kaderveränderungen im Wintertransferfenster geplant. Das erklärt Sportgeschäftsführer Clemens Fritz der ‚Bild‘: „Wir haben volles Vertrauen in unseren Kader. Wir sehen uns in der Breite sehr gut aufgestellt. Es gibt noch einige Spieler, die hoffentlich spätestens zur Rückrunde zurückkehren. Wir würden uns nur über Zugänge Gedanken machen, wenn etwas Außergewöhnliches passiert.“

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Felix Agu (27/Wadenverletzung) und Moussa Ndiaye (24/Leiste) werden laut der Boulevardzeitung in den nächsten Wochen zurückerwartet. Jens Stage (30/Sehnenriss) und Keke Topp (22/Kreuzbandriss) sollen im neuen Jahr folgen. Auch auf der Abgangsseite soll nicht viel geschehen. Noch immer gilt aber der Verkauf von Fünf-Millionen-Flop Skelly Alvero (24/Vertrag bis 2028) als klares Ziel. Der Sechser hat sich allerdings Anfang Oktober eine Wadenverletzung zugezogen und fällt derzeit aus, was gute Angebote unwahrscheinlicher macht.