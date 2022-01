Newcastle will Henderson ausleihen

Newcastle United hat offenbar den gesuchten Torwart gefunden. Nach Informationen von ‚Daily Mail‘-Journalist Craig Hope gibt es eine „große Chance“, dass die Magpies Dean Henderson von Manchester United ausleihen. Im Old Trafford steht das 24-jährige Eigengewächs noch bis 2025 unter Vertrag.

Der neureiche Premier League-Klub hat sich in den vergangenen Wochen verstärkt um Bernd Leno (29) vom FC Arsenal bemüht, die Verhandlungen gerieten zuletzt aber ins Stocken. Der Transfer des neunfachen Nationalspielers könnte daher in den Sommer verlegt werden. Henderson könnte bis dahin das Tor in Nordengland hüten.