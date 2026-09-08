Vereinsloser Belotti in die zweite Liga

Andrea Belotti geht künftig in der Serie B auf Torejagd. Der 32-jährige Mittelstürmer schließt sich dem FC Modena an. Beim italienischen Zweitligisten unterschreibt er für eine Saison.

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Zuletzt war Belotti für ein Jahr bei Cagliari Calcio aktiv, sein Vertrag beim Serie A-Vertreter lief in diesem Sommer nach nur zwei Toren in acht Einsätzen aus. Für die italienische Nationalmannschaft erzielte der Rechtsfuß zwischen 2016 und 2022 in 44 Partien zwölf Tore. Mit der Squadra Azzurra krönte er sich 2021 zum Europameister.