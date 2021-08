Bayers Grill nach Norwegen

Lennart Grill verlässt Bayer Leverkusen vorübergehend. Wie die Werkself offiziell vermeldet, schließt sich der 22-jährige Keeper leihweise dem norwegischen Erstligisten Brann Bergen an. Da die Saison in Norwegen im Dezember endet, schlägt Grill ab Januar wieder in Leverkusen auf.

„Für Lennart ist es wichtig, als Stammtorhüter Spielpraxis zu sammeln“, sagt Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes, „er kann sich in Bergen sportlich weiterentwickeln, und auch die Auslandserfahrung wird ihm zusätzliche Impulse geben.“