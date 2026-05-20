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Bundesliga

Tabula rasa bei Schalke: 18 Spieler können gehen

Der FC Schalke will seinen Kader für die Bundesliga verkleinern. Ein Großteil der Mannschaft muss zittern.

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Die Neuzugänge des FC Schalke vor der Kurve @Maxppp

Die letzten Reste der Feierlichkeiten sind in der Veltins-Arena wohl noch zu sehen, da geht der Blick des FC Schalke schon wieder nach vorne und in Richtung Bundesliga. Während Edin Dzeko (40) unbedingt verlängern soll und auch Kevin Müller (35) bleiben könnte, stehen laut der ‚Sport Bild‘ gleich 18 andere Spieler auf der Abschussliste.

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Bei Max Grüger (20), Mika Wallentowitz (18), Johannes Siebeking (20) und Luca Podlech (21) steht demnach eine Leihe im Raum, Angreifer Peter Remmert (20) könnte verliehen oder verkauft werden. Laut dem Fachblatt haben Ilyes Hamache (23), Steve Noode (20), Mauro Zalazar (21) und Martin Wasinski (22), die allesamt von ihren Leihstationen zurückkehren, keine Perspektive mehr bei Königsblau.

Einige müssen sich zeigen

Der Kader des baldigen Bundesligisten ist ohnehin schon zu groß und soll noch weitreichend verstärkt werden, entsprechend müssen auch Spieler aus der aktuellen Mannschaft Plätze freimachen. Dazu zählen laut der ‚Sport Bild‘ Anton Donkor (28), Tomas Kalas (33), Finn Porath (29), Christian Gomis (25), Bryan Lasme (27), Emil Höjlund (21), Felipe Sánchez (22), Jannik Bachmann (30) und Adrian Gantenbein (25).

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Nicht gesagt ist, dass sich S04 tatsächlich von allen genannten Spielern trennt oder Abnehmer findet. In jedem Fall aber wird ein Großteil in der kommenden Saison nicht in Gelsenkirchen die Bundesliga erleben. Spieler wie Gomis, Lasme oder Höjlund können sich wohl in der Vorbereitung beweisen, um sich einen Kaderplatz zu sichern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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