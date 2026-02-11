Menü Suche
Bundesligisten ausgestochen: Bayer tütet Stürmer-Transfer ein

Bayer Leverkusen verstärkt im Sommer die Offensive. Der Werksklub hat allem Anschein nach das Rennen um ein vielversprechendes Sturmtalent gewonnen.

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Bayer Leverkusen angelt sich offenbar ein verheißungsvolles Offensivtalent. Fabrizio Romano vermeldet, dass sich der Bundesligist mit Roter Stern Belgrad auf einen Wechsel von Mittelstürmer Aleksa Damjanovic geeinigt hat. Im Sommer soll der erst 17-Jährige zur Werkself stoßen.

Laut dem Transfermarktexperten zahlt Bayer für den serbischen U19-Nationalspieler fünf Millionen Euro. Durch etwaige Bonuszahlungen könne die Ablösesumme auf bis zu acht Millionen ansteigen. Roter Stern sichere sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Im Werben um Damjanovic stechen die Leverkusener mehrere Bundesliga-Konkurrenten aus. Auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim zeigten Interesse am 1,98 Meter großen Linksfuß, der in Belgrad schon regelmäßig bei den Profis im Kader steht und bis dato auf sieben Einsätze in der Liga kommt.

