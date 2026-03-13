„Wir sind da total klar“: Der Stand bei Schlotterbeck

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hat sich zu den Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck geäußert. Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt der 49-Jährige: „Mit Nico sind wir weiterhin in einem guten, vertraulichen Austausch. Das zeigt die gegenseitige Wertschätzung, denn wir sind da total klar. Wir haben auch eine gemeinsame Erwartungshaltung und nach der handeln wir auch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlotterbecks Kontrakt bei den Schwarz-Gelben läuft im Sommer 2027 aus. Die Verantwortlichen drängen inzwischen auf eine zeitnahe Entscheidung des 26-Jährigen, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu haben. Zahlreiche europäische Schwergewichte, allen voran Real Madrid, buhlen kräftig um den Innenverteidiger.

Zwar möchte der BVB den deutschen Nationalspieler unbedingt halten, doch die Verhandlungen stocken: Der Linksfuß will um Titel mitspielen. Die Dortmunder ihrerseits müssen den Abwehrchef nun davon überzeugen, dass die großen Erfolge auch beim aktuellen Tabellenzweiten möglich sind. Die Verlängerung mit Felix Nmecha (25) könnte als erster vielversprechender Schritt betrachtet werden.