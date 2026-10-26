Berater erläutert Benzema-Dilemma

Im vergangenen Sommer scheiterte eine Rückkehr von Karim Benzema (38) zu seinem Jugendklub Olympique Lyon an den vertraglichen Rahmenbedingungen. Das verrät sein Berater Karim Djaziri gegenüber ‚RMC Sport‘: „Er hat lange darüber nachgedacht, aber sein Vertrag bindet ihn an Saudi-Arabien.“

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Und weiter: „Lyon ist seine Stadt, seine Mannschaft, sein Verein. Karim hat in seiner Karriere nur für zwei Vereine in Europa gespielt. Eine derart konstante Vereinskarriere ist heutzutage sehr selten“. Benzema, der aktuell vereinslos ist, hat in Saudi-Arabien eine besondere Botschafterrolle für die Liga inne und kassiert dafür laut ‚RMC Sport‘ „jährlich dutzende Millionen Euro“. Ein Wechsel des 38-Jährigen zurück nach Europa erschwert sich dadurch.