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BVB-Junior beendet Karriere

von Remo Schatz - Quelle: bvb.de
3 min.
Signal Iduna Park @Maxppp

Felix Paschke aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Wie der BVB offiziell bestätigt, zieht der 23-jährige Mittelfeldspieler verletzungsbedingt einen Schlussstrich, der Amateurvertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.

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Paschke war 2024 aus der Reserve des Hamburger SV nach Dortmund gewechselt, kam bei der Borussia aber nur zu 16 Einsätzen. Der letzte datiert aus dem Januar 2025. „Es ist sehr bedauerlich, dass Felix seine Fußballkarriere in so jungen Jahren beenden muss. Wir haben ihn als engagierten Spieler kennengelernt. Er hat bis zuletzt an der Rückkehr auf den Platz gearbeitet“, so U23-Sportchef Ingo Preuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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