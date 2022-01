Bayern bindet Rekordspieler Wanner

Der FC Bayern hat das Rennen um sein Talent Paul Wanner gewonnen. Wie der Deutsche Meister mittelt, hat der 16-jährige seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Zur Laufzeit machen die Münchner keine Angaben.

Die Verlängerung ist trotz bereits drei Bundesliga-Kurzeinsätzen alles andere als selbstverständlich, schließlich waren zahlreiche Bundesligisten hinter Wanner her und lockten mit vielversprechenden Perspektiven. Die ‚Bild‘ zählt an dieser Stelle RB Leipzig, Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart auf.

Doch Wanner entscheidet sich für die Bayern und soll dort behutsam aufgebaut werden. Julian Nagelsmann ist ein großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers, bescheinigt ihm „unfassbares Talent“. Dieses soll nun beim Rekordmeister gefördert werden.

Nagelsmann: „Ein besonderes Talent“

Der Cheftrainer freut sich, „dass Paul Wanner bei uns bleibt. Wir haben seine ersten Schritte jetzt in der Bundesliga begleitet, viele weitere sollen folgen. Paul ist ein besonderes Talent, das wir fördern wollen. Ich und mein Trainerteam werden versuchen, dem Anspruch, den er an uns stellt, gerecht zu werden. Andersherum erwarten wir, dass Paul auch immer alles reinlegt, was er hat.“

Wanner selbst wird wie folgt zitiert: „Ich bin unglaublich stolz und glücklich, heute meinen ersten Vertrag beim FC Bayern unterschrieben zu haben. Mein Kindheitstraum ist wahr geworden. Seit meinem zwölften Lebensjahr spiele ich beim FC Bayern und wollte hier immer Profi werden. Ich möchte mich bei allen am FC Bayern Campus bedanken, dazu bei Hasan Salihamidzic und Cheftrainer Julian Nagelsmann für ihr Vertrauen. Ein Riesendank gilt meiner Familie, die mich immer unterstützt hat."