Bayern-Flirt Williams droht WM-Aus

von Dominik Sandler - Quelle: Marca
Nico Williams auf dem Spielfeld @Maxppp

Bei Athletic Bilbao bleibt Nico Williams weiterhin das Sorgenkind. Der 23-Jährige hat in dieser Saison immer wieder mit Leistenproblemen zu kämpfen und ist selten fit, jetzt droht ihm laut der ‚Marca‘ sogar das WM-Aus. Diverse Maßnahmen hätten nicht gefruchtet, weshalb die gesamte Saison und sogar die WM gefährdet seien, so die spanische Zeitung.

Neben dem FC Barcelona hatte auch der FC Bayern im vergangenen Jahr intensiv um den 23-Jährigen geworben, der sich letztlich für eine Vertragsverlängerung im Baskenland entschied. Nach 22 Pflichtspielen steht er bei vier Toren und fünf Vorlagen. In Bilbao wolle man die Verletzung weiterhin konservativ behandeln, mittlerweile sei aber auch eine Operation nicht mehr ausgeschlossen.

