Trybull wechselt nach Blackburn

Die Blackburn Rovers tüten den nächsten Deal am zweiten Deadline Day ein. Tom Trybull schließt sich dem Klub nach offiziellen Angaben für eine Saison auf Leihbasis an. Der 27-jährige Mittelfeldspieler darf der Vereinbarung zufolge nicht gegen Norwich City, Trybulls bisherigen Arbeitgeber, eingesetzt werden. Über eine Kaufoption ist nichts bekannt.

Beim derzeit Sechstplatzieren Klub aus Lancashire trifft Trybull auf Lewis Holtby, der im vergangenen Jahr zu den Rovers gewechselt war. Für die Canaries absolvierte Trybull seit 2017 insgesamt 80 Pflichtspiele. Beim Premier League-Absteiger besitzt der gebürtige Berliner noch einen Vertrag bis 2022.

✍️ #Rovers are delighted to announce their second deal of the day with the signing of @TomTrybull from @NorwichCityFC on a season-long loan deal.#WeAreTogether 🔵⚪️ pic.twitter.com/jf67vT4Zgw