United-Interesse an Booth

Manchester United lässt den Blick erneut in der Eredivisie schweifen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, besteht Interesse an Taylor Booth vom FC Utrecht. Demzufolge verfolgt United-Coach Erik ten Hag die Fortschritte des zentralen Mittelfeldspielers aktiv. Neben United sollen in der Vergangenheit auch der FC Burnley und Klubs aus Portugal den Rechtsfuß auf dem Zettel gehabt haben.

Seit seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Utrecht macht der technisch starke US-Amerikaner immer mehr auf sich aufmerksam. Der 21-Jährige kommt in 18 Einsätzen in der laufenden Saison auf fünf direkte Torbeteiligungen (zwei Treffer, drei Assists). Ein konkretes Angebot liegt Booth allerdings bislang nicht vor, sein Vertrag läuft in Utrecht noch bis 2025.

