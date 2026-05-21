Gala: Erstes Angebot für Icardi

Galatasaray Istanbul arbeitet daran, Mauro Icardi über den Sommer hinaus zu binden. Wie die türkische Tageszeitung ‚Sabah‘ berichtet, haben die Löwen dem im Sommer ablösefreien Stürmer ein erstes Angebot über ein Jahressalär von fünf Millionen Euro unterbreitet. Der 33-Jährige soll trotz einer Gehaltskürzung von 50 Prozent positiv auf die Offerte reagiert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Icardi möchte sich mit einer endgültigen Entscheidung jedoch noch Zeit lassen und sich erst nach seinem Urlaub intensiv mit der Zukunftsplanung auseinandersetzen. Seit seinem Wechsel an den Bosporus im Sommer 2022 erzielte der Argentinier in 134 Pflichtspielen 77 Treffer. Seit der Ankunft von Victor Osimhen (27) vor zwei Jahren muss sich der Rechtsfuß jedoch meist hinten anstellen. In dieser Spielzeit stand Icardi lediglich in 13 Pflichtspielen in der Startelf. Dennoch kann sich seine Bilanz von 16 Saisontoren sehen lassen.