Bericht: ManCity mit Paquetá-Alternative einig

Im Mittelfeld von Manchester City drückt der Schuh – ein Umstand, der durch die schwere Muskelverletzung von Kevin De Bruyne (32) noch einmal verschärft wird. Als Verstärkung sollte deshalb eigentlich Lucas Paquetá (25) von West Ham United kommen, doch gegen den Brasilianer laufen Ermittlungen, da dieser in einen mutmaßlichen Wettskandal verstrickt sein könnte.

ManCity schaut sich also nach Alternativen um und hat dabei Eberechi Eze von Crystal Palace ins Visier genommen, wie am gestrigen Mittwoch die ‚Daily Mail‘ berichtete. Der 25-Jährige ist auch laut ‚The Athletic‘ ein Kandidat, weiter sind die Skyblues aber offenbar mit einem anderen Spieler.

ManCity: 80 Millionen für Paquetá-Alternative?

Erstes Angebot eingegangen

Wie Fabrizio Romano berichtet, ist sich der Triple-Sieger mit Matheus Nunes (24) von den Wolverhampton Wanderers bereits einig. Eine Übereinkunft mit dessen Klub steht zwar noch aus, City habe aber bereits eine erste Offerte eingereicht.

Diese soll in Höhe von 50 Millionen Euro liegen, über Bonuszahlungen wird auch diskutiert, so Romano. Der Poker ist eröffnet. Nunes war 2022 für 45 Millionen von Sporting Lissabon zu den Wolves gewechselt und war in seiner ersten Saison gleich Stammspieler. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, dennoch könnte schon jetzt der nächste Karriereschritt anstehen.

Update (9:55 Uhr): Fabrizio Romano berichtet nun weiterführend, dass Manchester City bestrebt ist, den Nunes-Transfer innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden abzuschließen.