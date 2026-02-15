BVB-Zukunft: Adeyemi lässt tief blicken

Zu Beginn der Hinrunde war Karim Adeyemi (24) der große Star, einige Wochen später wurde er nach einigen persönlichen Verfehlungen zum Sündenbock einer schlechten Phase gemacht. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte.

Ähnliches gilt für die Spekulationen über seine Zukunft. Sollte er seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern, dürfte er im Sommer den Hut nehmen. So weit seien seine Gedanken aber noch lange nicht.

„Im Fußball geht alles sehr schnell. Es kann sein, dass in ein, zwei Monaten alles entschieden ist – vielleicht auch schon in den nächsten zwei Wochen“, sagt Adeyemi laut der ‚WAZ‘ und verweist darauf, dass beide Parteien an einer Einigung interessiert sein müssen: „Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, auch seitens des Vereins.“

Wichtig sei ihm auch zu betonen, dass seine Ehefrau Loredana nicht für einen Wechsel in eine größere Stadt plädiere: „Was man in den Medien liest, stimmt nicht immer. Es ist nicht so, dass mein Fokus irgendwo anders liegt. Mein Fokus ist hier. Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle oder Ähnliches.“