BVB öffnet Hummels die Tür
Sollte Mats Hummels Interesse an einer Rückkehr zu Borussia Dortmund haben, würde er dort mit offenen Armen empfangen werden. Das bestätigt Boss Hans-Joachim Watzke gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Für ihn steht die Tür immer offen. […] Wenn er sich irgendwann meldet, sprechen wir im Klub über Möglichkeiten beim BVB.“ Hummels beendete erst vor wenigen Monaten seine erfolgreiche Karriere.
Aktuell gönnt sich der 36-Jährige eine Auszeit, bei ‚Prime Video‘ arbeitet er während der Champions League ab und an als Experte. Mit dem BVB gewann Hummels jeweils zweimal den DFB-Pokal und die Meisterschaft, 2024 verabschiedete sich der Innenverteidiger nach 13 Jahren im BVB-Trikot vorerst. Schon bald könnte die Rückkehr anstehen.
