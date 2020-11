VfL Wolfsburg: Schmadtkes Lob für Baku

Jörg Schmadtke ist von den Fähigkeiten von Sommerneuzugang Ridle Baku äußerst angetan. „Er bringt alles, was man für einen guten Spieler braucht, mit. Er ist technisch sehr stark, hat ein gutes Verständnis für Spielsituationen. Und er kann auf mehren Positionen zum Einsatz kommen“, äußert der 56-jährige Sportchef des VfL Wolfsburg im Gespräch mit dem ‚Sportbuzzer‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schmadtke beschreibt den 22-jährigen Rechtsverteidiger, der für zehn Millionen Euro von Mainz 05 in die Autostadt wechselte, als „offenen und bodenständigen Typen“, der „noch viel lernen“ muss. Baku gehört mittlerweile zum Stammpersonal bei den Wölfen und war in fünf Spielen bereits an zwei Treffern beteiligt. Zudem wurde der gebürtige Mainzer von Joachim Löw erstmals für die Nationalmannschaft nominiert „Wir freuen uns sehr für ihn“, sagt Schmadtke.