Die Nicht-Nominierung von Deniz Undav für die anstehenden Länderspiele stößt bei einer Mehrheit der FT-User auf Verständnis. In einer Umfrage danach gefragt, ob sie die Undav-Abstinenz für richtig halten, stimmten 58 Prozent der 1324 Teilnehmenden für: „Richtig, er ist außer Form.“

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Findet ihr Jürgen Klopps Entscheidung gegen Deniz Undav richtig? Richtig, er ist außer Form Falsch, Undav muss dabei sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte auf einer Pressekonferenz anlässlich der Nominierung seines 44-Mann-Kaders erklärt, dass die Nichtberücksichtigung von Undav nur temporär sei. Der 30-jährige Stürmer des VfB Stuttgart ist mit Achillessehnen-Problemen in die Saison gegangen und läuft seiner Topform aus den vergangenen Monaten noch hinterher.