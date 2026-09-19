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Bundesliga

Undav: Klopp-Maßnahme kommt gut an

von Tristan Bernert
Deniz Undav mit fokussiertem Blick @Maxppp

Die Nicht-Nominierung von Deniz Undav für die anstehenden Länderspiele stößt bei einer Mehrheit der FT-User auf Verständnis. In einer Umfrage danach gefragt, ob sie die Undav-Abstinenz für richtig halten, stimmten 58 Prozent der 1324 Teilnehmenden für: „Richtig, er ist außer Form.“

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Findet ihr Jürgen Klopps Entscheidung gegen Deniz Undav richtig?
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Bundestrainer Jürgen Klopp hatte auf einer Pressekonferenz anlässlich der Nominierung seines 44-Mann-Kaders erklärt, dass die Nichtberücksichtigung von Undav nur temporär sei. Der 30-jährige Stürmer des VfB Stuttgart ist mit Achillessehnen-Problemen in die Saison gegangen und läuft seiner Topform aus den vergangenen Monaten noch hinterher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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